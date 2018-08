Partenza falsa! Il Cagliari ha “toppato” l’esordio in campionato ad Empoli, dove la matricola toscana ha vinto nettamente. C’era una grande attesa per vedere all’opera la squadra rossoblu dopo il buon precampionato e la vittoria di misura sul Palermo in Coppa Italia, ma quello visto al “Castellani” di Empoli è stato un brutto Cagliari, assolutamente irriconoscibile, praticamente mai in partita al cospetto di un avversario motivato, carico di entusiasmo e, probabilmente, superiore alle attese.

«Non abbiamo fatto la partita che avremmo dovuto fare – ha detto a fine partita il nuovo tecnico rossoblu Rolando Maran -. In questo mese e mezzo di preparazione avevamo inanellato una serie di prestazioni positive, oggi siamo apparsi troppo diversi per essere veri: ci siamo allungati e abbiamo sbagliato tanto specie nel primo tempo, dando forza e fiducia all’Empoli. Una serata storta, da archiviare subito ma facendo tesoro dei nostri errori. Avevamo preparato la partita sulla pressione per sorprendere l’Empoli, ma questo è accaduto raramente, siamo stati poco coordinati nei tempi. Quando cerchi di giocare palla al piede e fraseggiando, ti metti nelle condizioni di rischiare, come è capitato a noi, dato che abbiamo commesso molte imprecisioni dal punto di vista tecnico. Poi abbiamo perso un po’ di riferimenti e questo non deve capitare, dobbiamo essere sempre squadra. Nonostante questo, abbiamo creato tanto, tirando spesso in porta. Abbiamo cercato di rimanere corti e compatti ma è mancata la lucidità e in questi casi finisci per concedere campo: l’Empoli si è fatto pericoloso solo su palle perse da noi. Per il Cagliari è stata una giornata poco felice, come è capitata ai nostri avversari domenica scorsa.»