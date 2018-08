Personale della Nave Galatea della Marina Militare ieri pomeriggio ha soccorso un’imbarcazione diportistica in avaria con 7 persone a bordo.

Ieri, intorno alle ore 14.15, il personale di Nave Galatea, a bordo di un’idrobarca impegnata in operazioni idrografiche a largo delle isole Tremiti, durante il rientro in porto, ha avvistato e soccorso un gommone di diportisti alla deriva, traendo in salvo 7 persone. L’idrobarca di Nave Galatea, nonostante le condizioni proibitive del mare, ha provveduto al rimorchio del mezzo in avaria ed al trasferimento dei diportisti presso l’Isola di San Domino (Tremiti).

La nave idro-oceanografica Galatea, della Marina Militare, è in sosta dall’11 agosto nel porto di Termoli per l’attività di rilievi idro-oceanografici presso le Isole Tremiti, nell’ambito della Campagna Idro-Oceanografica 2018.

Nave Galatea con i suoi 31 elementi dell’equipaggio, ogni anno svolge campagne idrografiche ad altissima connotazione duale e complementare, della durata di circa sei mesi, volte all’aggiornamento della documentazione nautica, alla verifica dei fondali marini, allo studio dei parametri chimico-fisici delle acque ed alla caratterizzazione dei fondali, anche in collaborazione con Enti ed Istituti di ricerca, mettendo a disposizione la moderna strumentazione ed il personale idrografo altamente specializzato e formato presso l’Istituto Idrografico della Marina (IIM).

Nave Galatea, al comando del tenente di vascello Marta Pratellesi, ha iniziato l’attività di rilievi nel mese di aprile operando in Mar Adriatico, Mar Ionio e Canale di Sicilia e per tutto il mese di agosto sarà impegnata nell’aggiornamento della Carta nautica nr. 204 “Isole Tremiti e Pianosa”, facendo periodicamente sosta nel porto di Termoli.

Le attività delle unità navali della Marina Militare non si limitano alle attività istituzionali come la ricerca idro-oceanografica, la lotta al terrorismo o alle attività illegali, ma si completano con il soccorso e la salvaguardia della vita umana in mare, “fondamento” imprescindibile di chi va per mare.

Nave Galatea è ormeggiata e sarà a disposizione per le visite a bordo a favore della popolazione nei seguenti giorni:

– Sabato 18 agosto 2018 dalle 15.30 alle 18.30;

– Domenica 19 agosto 2018 dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 18.30.

