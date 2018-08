Si apre il sipario, a Sestu, sulla seconda serata dell’International Folk Fest.

La Folk dance ensemble “Zora” dalla Serbia, il Paraguay rappresentato dalla formazione Elenco artistico “Mita Rory”, dall’Argentina la Compania de danzas “Petrolero Argentino”, Ballet Folklorico “Tapatio” del Messico, il gruppo folk “Sos Canarios di Bobore Nuvoli” di Nuoro e i padroni di casa de “I Nuraghi”. Saranno i protagonisti della seconda serata del festival “International folk fest”, in programma venerdì – a partire dalle 21.30 – nel parco comunale “Efisio Marcis” di Sestu, tra la via Fiume e la via Sardegna. La serata, sotto la regia di Ottavio Nieddu, metterà in scena balli e canti tradizionali da tutto il mondo nell’ambito della rassegna patrocinata dall’assessorato regionale al turismo e dal comune di Sestu.

