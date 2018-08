Stanotte le vie del centro di Carbonia si popoleranno per il quarto appuntamento di “Nottinsieme 2018”, il primo del mese di agosto. L’iniziativa è organizzata dall’Associazione Culturale Gruppo Origine con il patrocinio ed il contributo economico del comune di Carbonia.

«Nei primi tre appuntamenti stagionali l’evento clou dell’estate carboniense non ha tradito le attese, dimostrando la sua capacità di attrarre nel nostro centro cittadino tantissime persone, tra cui numerosi turisti. Siamo inoltre fermamente convinti che questa manifestazione possa avere notevoli margini di crescita nel mese di agosto», ha detto il sindaco Paola Massidda.

Il quarto appuntamento di “Nottinsieme 2018” presenterà alcune novità di rilievo. Tra queste si segnala l’ampliamento dell’area street food nel tratto di via Gramsci compreso tra via Marconi e via Slovenia, con la possibilità di gustare il miglior cibo da strada sardo, messicano e argentino cucinato alla brace.

In piazza Roma, a partire dalle ore 22, è previsto lo svolgimento dello spettacolo di danza organizzato dall’Asd Fighters for Dancing con il patrocinio del comune di Carbonia. L’insegnante Debora Cocco guiderà i suoi allievi in un’esibizione di show dance, modern dance e syncro dance. La serata di danza sarà presentata da Roberta Crisioni.

Saranno tante altre le attrazioni: un’esposizione di Vespe (fronte Campanile); musica live; circa 60 espositori e hobbisti; negozi aperti fino alle ore 24.00; visite guidate al campanile di San Ponziano. Per i bambini, divertimento assicurato con Trilly Animazione, giochi, truccabimbi, giostre e macchinette elettriche in piazza Roma.

“Nottinsieme 2018” prevede in totale 10 appuntamenti, che si svolgeranno, ogni mercoledì, non soltanto nei mesi di luglio ed agosto, ma fino al 12 settembre. Una lunga durata studiata al fine di contribuire alla destagionalizzazione dei flussi turistici.

