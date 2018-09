L’associazione di Promozione Sociale S’Ischiglia-Università Popolare del Sulcis rischia la fine dell’attività.

L’associazione di Promozione Sociale S’Ischiglia-Università Popolare del Sulcis, dopo otto anni di presenza attiva nel panorama culturale cittadino al servizio della terza età e della formazione permanente dei giovani in collaborazione con le scuole, rischia la fine dell’attività. La Provincia del Sud Sardegna non ha rinnovato la concessione della sua Sala Conferenze di via Mazzini e, pertanto, l’Associazione, in mancanza di una soluzione alternativa, non potrà né proporre i suoi seminari storico-scientifici settimanali, né riproporre SulciScienza, seconda edizione del Festival della Scienza, prevista dal 22 ottobre al 20 novembre.

Facciamo appello alla solidarietà delle altre associazioni cittadine, affinché si possa trovare la loro disponibilità a mettere a disposizione la loro sede, ogni lunedì per proporre i seminari programmati e saltuariamente per lo svolgimento di riunioni o corsi che rientrano nella programmazione dell’educazione permanente degli adulti.

Prof. Nino Dejosso – Presidente

Prof. Antonello Sanna – Direttore del DICAAR dell’Università di Cagliari e Presidente Onorario

Prof. Silvano Tagliagambe – Filosofo della Scienza e Presidente del Comitato Scientifico

Prof. Paolo Follesa – Professore Associato di Scienze Biologiche presso il Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente dell’Università di Cagliari. Direttore Scientifico.

