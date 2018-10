A poche settimane dall’inizio dell’anno scolastico 2018/2019, il 15 ottobre a Calasetta partirà la mensa per gli alunni della Scuola Primaria.

A poche settimane dall’inizio dell’anno scolastico 2018/2019, a Calasetta partirà la mensa per gli alunni della Scuola Primaria. In vista dell’imminente attivazione del servizio, fissata per lunedì 15 ottobre, il Comune invita i genitori a segnalare tempestivamente (con certificazione medica) eventuali intolleranze e specifiche esigenze alimentari per la formulazione di diete particolari.

Per quanto riguarda i pagamenti, il badge (tessera magnetica) potrà essere ricaricato tramite bollettino postale e il riscontro del versamento dovrà essere portato all’Ufficio Segreteria del Comune durante l’orario d’ufficio (dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 10.30; lunedì pomeriggio dalle 16.00 alle 18.00).

Novità in vista anche per il servizio Scuola Nido d’Infanzia Comunale (dedicato ai bambini di età compresa tra i 12 e i 36 mesi e gestito dalla “Cooperativa sociale Millepiedi onlus”): da lunedì primo ottobre è entrato in vigore il nuovo orario di servizio dalle 8.15 alle 13.15 (prima era 8.30/12.30). Pertanto l’accoglienza prevede l’orario 8.15/9.30 e l’uscita 12.30/13.15.

Si comunica inoltre che le iscrizioni al Nido d’Infanzia sono ancora aperte per la copertura degli ultimi posti disponibili: ai fini della creazione delle graduatorie, alcuni elementi costituiranno titoli preferenziali (famiglia monoparentale, disabilità nel nucleo familiare, altri figli iscritti al servizio, residenza a Calasetta), mentre il calcolo della retta mensile avverrà sulla base dell’ISEE, secondo lo schema seguente:

1ª fascia (da € 0 a € 4.000,00) retta: € 60,00

2ª fascia (da € 4.000,01 a € 8.000,00) retta: € 88,00

3ª fascia (da € 8.000,01 a € 14.650,00) retta: € 115,00

4ª fascia (da € 14.650,01 a € 21.000,00) retta: € 130,00

5ª fascia (da € 21.000,01 ed oltre) retta: € 150,00

Le domande dovranno essere presentate all’ufficio protocollo del Comune: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 10.30, il lunedì pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 18.00, o trasmesse all’indirizzo indirizzo Pec del Comune di Calasetta: protocollo@pcert.comune.calasetta.ci.it , utilizzando l’apposita modulistica disponibile presso gli uffici dell’Ufficio di Servizio Sociale e sul sito internet del comune di Calasetta.

