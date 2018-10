Al via il progetto turistico “In cammino con San Saturnino”: da Isili, Gergei e Cagliari alla via Francigena.

D all’antico cammino di san Saturnino – fra Cagliari, Isili, Gergei, Escolca, Mandas, Siurgus Donigala, Serri e Ussana – alla Via Francigena (con Roma e Milano). E, dunque, d alla Sardegna alla Lombardia e al Lazio: tre regioni italiane che, quest’anno, uniscono le loro forze per potenziare la promozione turistica dei territori, attraverso l o sviluppo di iniziative interregionali finalizzate alla valorizzazione dell’offerta turistica in ambito religioso, esaltando così percorsi, itinerari e paesi fra storia, cultura, enogastronomia e tradizioni. Dopo aver fatto tappa a Milano e Roma, i l progetto di promozione turistica legato ai cammini religiosi che affonda le sue radici in quello del patrono di Cagliari e Isili (san Saturnino) sarà presentato domani 26 ottobre a Cagliari (ore 9.00 – sala Fondazione di Sardegna) durante un convegno dal titolo “La storia e gli avvenimenti storico geografici nel IV e XII secolo d. C tra la Sardegna, la Lombardia e il Lazio: il Cammino di san Saturnino alla luce dei percorsi storici”. I l convegno di domani darà inizio ad una serie di appuntamenti e manifestazioni che andranno avanti fino al 30 ottobre, giorno in cui si terranno i festeggiamenti del santo patrono di Cagliari e Isili .

