Alessandra Zedda (Forza Italia): «Vogliamo chiarezza sul destino dei lavoratori di Tiscali».

«Siamo preoccupati per la situazione del personale, che appare quanto mai incerto. E’ a rischio il futuro per i 650 dipendenti dell’azienda Tiscali.»

Lo dice Alessandra Zedda, capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale. «La ragione di una vertenza che mette in pericolo gli addetti della società, che ha il suo cuore pulsante nello stabilimento di Sa Illetta, è legata ad una sinergia con un colosso delle telecomunicazioni. E’ stato firmato un accordo tra Tiscali e Fastweb, che prevede l’acquisizione da parte del nuovo operatore della licenza detenuta da Aria Spa (società controllata da Tiscali) ed il ramo d’azienda Fixed Wireless Access di Tiscali, che comprende infrastrutture tecnologiche all’avanguardia – aggiunge Alessandra Zedda che auspica chiarezza sulla vertenza -. Questa operazione rischia, infatti, di essere devastante per il futuro delle 650 famiglie sarde di Tiscali soprattutto alla luce della mancanza di un Piano industriale che delinei la strategia dell’azienda isolana. La preoccupazione è alta ed è necessaria la convocazione della commissione Lavoro in Consiglio regionale, per fare luce su un’operazione che apre scenari incerti, che mettono a rischio il futuro di un settore strategico per la Sardegna. Occorre utilizzare tutti gli strumenti a disposizione per scongiurare lo smantellamento di una realtà – conclude Alessandra Zedda – che vede impegnati tantissimi dipendenti tra Cagliari e l’area vasta.»

