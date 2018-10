Alle 18.00 il Cagliari in campo a Firenze nel ricordo di Davide Astori.

Nel ricordo di Davide Astori. Il Cagliari gioca al “Franchi” di Firenze contro la squadra di Stefano Pioli, e il pensiero non può non andare allo sfortunato calciatore prematuramente scomparso, che ha diviso la sua carriera calcistica principalmente tra le due squadre protagoniste del confronto diretto odierno.

La Fiorentina è avversario molto ostico per i rossoblu, una squadra giovane ricca di talento e dalle potenzialità ancora non espresse pienamente. Tra i convocati non ci sono Srna, Farias, Lykogiannis e Klavan.

«Srna si è allenato, ma sente ancora fastidio, sarebbe pericoloso esporlo al pericolo di un altro contatto. Farias non riesce ancora a smaltire del tutto la fatica al polpaccio, c’è ancora bisogno di tempo», ha detto alla vigilia il tecnico rossoblu Rolando Maran. Dalla squadra Primavera è stato chiamato l’attaccante Riccardo Doratiotto, classe 1999.

«Arriviamo alla partita sapendo che dobbiamo ripartire sui ritmi della gara col Bologna – ha detto Rolando Maran -. Affrontiamo una squadra forte che sinora in casa non ha lasciato un punto alle avversarie. Ci sono tutti i presupposti per tenere alta la tensione e andare in campo con gli stimoli giusti, prerogative che non devono mancare. Dobbiamo sempre conservare la carica agonistica e la lucidità mentale sempre oltre il 100%, mostrare la sfacciataggine giusta.»

Il fischio d’inizio è fissato alle ore 18.00, dirigerà Piero Giacomelli della sezione di Trieste, coadiuvato dagli assistenti Caliari e Lanotte, quarto uomo Pillitteri, addetti Var e Avar Aureliano e Schiavone.

