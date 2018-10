Bilancio positivo per il progetto “Aperti per ferie”, messo in campo dall’Auser Carbonia, in collaborazione con l’Amministrazione comunale.

Il 30 settembre si è concluso il progetto “Aperti per ferie”, messo in campo dall’Auser Carbonia, in collaborazione con l’Amministrazione comunale, per non lasciare soli gli anziani durante l’estate appena trascorsa, aiutandoli ad affrontare il caldo estivo e i disagi ad esso connessi. «Faccio i complimenti ai volontari che hanno offerto un aiuto concreto a persone fragili come gli anziani, contribuendo alla loro socializzazione ed integrazione – ha detto il sindaco di Carbonia, Paola Massidda -. I risultati del progetto “Aperti per ferie” confermano, per l’ennesima volta, quanto il volontariato, la solidarietà e la cooperazione, siano valori incardinati nel tessuto sociale della città di Carbonia».

Sono numerosi i servizi che l’Auser ha garantito durante tutta l’estate 2018 a beneficio di fasce deboli, come quelle della terza età, che a Carbonia sono numericamente consistenti, data l’elevata età anagrafica di molti nostri concittadini. Nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 30 settembre sono stati effettuati 65 interventi con i mezzi di soccorso, di cui 6 in codice rosso, 27 in codice giallo e 32 in codice verde. 26 sono stati gli interventi programmati; 15 le iniziative culturali e di piazza a cui hanno preso parte i volontari.

Altre attività, in ben 32 casi, sono state volte a supportare le persone sole nella misurazione dei valori della pressione, della saturazione e dei valori glicemici.

Il personale dell’associazione di volontariato, inoltre, ha fornito ai cittadini informazioni su tutti i servizi sociali offerti dal comune di Carbonia e nel territorio.

Il servizio è stato svolto ininterrottamente dal 1° luglio al 30 settembre.

