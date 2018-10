Carbonia-Monteponi alle 15.00 al “Carlo Zoboli” per il ritorno degli ottavi di Coppa Italia, si parte dal 4 a 2 per il Carbonia maturato 2 settimane fa al Monteponi.

Sono in programma questo pomeriggio sei delle otto partite del ritorno degli ottavi di finale della Coppa Italia di Promozione regionale. Alle 15.00, al Comunale “Carlo Zoboli” di Carbonia è in programma il derby tra il Carbonia e la Monteponi. Le due squadre partono dal netto punteggio di 4 a 2 imposto dai biancoblu di Fabio Piras ai rossoblu di Andrea Marras due settimane fa al Monteponi di Iglesias e con uno stato d’animo differente, sempre a vantaggio del Carbonia, per i risultati maturati fino qui in campionato, nelle prime cinque giornate, che hanno portato il Carbonia al terzo posto con 9 punti, in virtù di 2 vittorie e 3 pareggi, e vedono la Monteponi penultima con soli due punti, frutto di 2 pareggi e 3 sconfitte.

Sugli altri campi si giocano le seguenti partite.

Borore-Fonni (andata 1 a 4);

Calangianus-Thiesi (andata 0 a 3);

Idolo-Orrolese (andata 0 a 3);

Usinese-Ozierese (andata 3 a 1);

Valledoria-Porto Torres (andata 1 a 0).

