C’è una vittima in seguito all’ondata di maltempo ad Assemini, dove è stata ritrovata senza vita Tamara Maccario, 45 anni, dispersa da ieri.

C’è una vittima in seguito all’ondata di maltempo nel Cagliaritano, dove è stata ritrovata senza vita Tamara Maccario, 45 anni, di Assemini, dispersa sulla strada che collega Sestu ad Assemini, più a valle di circa 200 metri rispetto al sito dove è stata recuperata l’auto della sua famiglia. La donna viaggiava con il marito e le tre figlie, tratti in salvo dai soccorritori. La squadra rilievi del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale CC di Cagliari ha effettuato gli accertamenti di competenza.

Crescono i timori per un servopastore disperso nelle campagne di Castiadas. Alle ricerche partecipano gli uomini della Forestale e dei Vigili del fuoco, con il contributo dei carabinieri della Compagnia di San Vito. Gli uomini della protezione civile regionale hanno lavorato senza sosta per soccorrere le persone in difficoltà e fronteggiare le criticità idrogeologiche ed idrauliche. A Uta sono state evacuate 49 persone, 6 delle quali sono state accolte nelle strutture comunali. Altre 6 persone sono state soccorse a Castiadas e 2 a San Vito.

L’assessore regionale della Sanità, Luigi Arru, in un post pubblicato su Facebook, ha ringraziato tutte le forze in campo della Protezione civile, Forze di polizia, vigili del fuoco, volontari del soccorso ed ha annunciato che, per la prima volta, è intervenuto AREUS 118 con il servizio di elisoccorso/elitrasporto per aiutare una signora incinta, bloccata in una casa isolata per inondazione, che è stata rapidamente messa al sicuro e trasferita in ospedale.

La SP 4 stamane era ancora chiusa dall’uscita di San Sperate fino al km 8 in direzione Sestu.

