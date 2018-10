Da oggi nel comune di Carbonia è attivo il servizio di pagamento elettronico PagoPA.

Oggi il comune di Carbonia ha compiuto un altro passo nel percorso orientato alla digitalizzazione e informatizzazione dei servizi al cittadino e alle imprese. Oltre al bonifico bancario e al classico sistema tramite bollettino postale o bancario, il pagamento verso la pubblica amministrazione potrà, infatti, avv e nire tramite PagoPA, un sistema elettronico che renderà più veloce, sicuro e trasparente qualsiasi pagamento. “Il vantaggio è quello di poter fruire di un sistema di pagamento semplice, standardizzato, affidabile e in linea con le esigenze dei cittadini, sempre più moderni e al passo con i tempi dettati dalla tecnologia”, ha detto il sindaco Paola Massi dda. Il pagamento può essere effettuato direttamente tramite Pc, smartphone o tablet, oppure è possibile stampare il bollettino ed effettuare il versamento della somma recandosi nei tabacchini o nelle ricevitorie presenti in città. Soddisfazione è stata espressa anche dall’assessore all’Innovazione tecnologica Mauro Manca per “un nuovo servizio online che si aggiunge alla recente adozione del fascicolo elettronico del cittadino. In questo contesto si inserisce anche il sito Internet istituzionale del Comune di Carbonia, che a breve si doterà di una nuova veste grafica, più fruibile di quella attuale, in grado di ottimizzare anche i tempi previsti per i pagamenti elettronici”. I servizi in cui si potrà pagare tramite sistema elettronico PagoPA vanno dalle concessioni edilizie alle concessioni del Mercato Civico Comunale e del Cimitero, dai diritti Suape alle multe, dall’assistenza domiciliare ai canoni per gli impianti sportivi, dalle tariffe dell’asilo nido a quelle della mensa scolastica. Il sistema PagoPA è stato realizzato dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID) in attuazione dell’art. 5 del Codice dell’Amministrazione Digitale e del D.L. 179/2012, come convertito in legge.