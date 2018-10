Dal 1° febbraio al 3 marzo 2019 si terrà in provincia di Oristano un corso di formazione per tecnico di ciclismo di 2° livello.

Il Settore studi regionale ha programmato un corso di formazione che consentirà l’abilitazione a Tecnico allenatore categorie agonistiche giovanili – 2° livello di ciclismo, nei giorni 1, 2, 3, 8, 9, 10 febbraio, 2, 3 marzo 2019.

Il corso si svolgerà:

– Per le prove di ammissione ed uscite in bicicletta in località da definire nella provincia di Oristano.

– Per le lezioni in aula in località da definire nella provincia di Oristano.

In base alla vigente normativa, per i corsi di formazione per i tecnici di ciclismo, si ricorda che saranno ammessi al corso coloro che abbiano i seguenti requisiti:

a) Compimento del 18° anno di età;

b) Diploma di scuola media inferiore;

c) Non avere a proprio carico squalifiche in corso;

d) Abbiano versato la quota d’iscrizione.

Il ritrovo per l’inizio del corso è previsto in località da definire nella provincia di Oristano, il giorno 1 febbraio 2019 alle ore 8.00.

