Dal 12 al 14 ottobre, Roma ospiterà la III Assemblea Nazionale di SIEDAS (Società Italiana Esperti di Diritto delle Arti e dello Spettacolo).

Dopo Napoli e Livorno, SIEDAS (Società Italiana Esperti di Diritto delle Arti e dello Spettacolo) ha scelto Roma come sede della III Assemblea Nazionale che si svolgerà nei giorni 12, 13 e 14 ottobre.

Il prestigioso evento ha ottenuto il marchio dell’Anno Europeo del Patrimonio Culturale 2018 e può fregiarsi del patrocinio del Consiglio Nazionale Forense, della Regione Lazio e del Comune di Roma.

Tanti i temi che verranno affrontati: dalla tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali alle nuove normative in tema di spettacolo. Grande attenzione sarà dedicata anche al diritto del cinema.

La prima sessione pubblica è convocata per il 12 ottobre, alle ore 14.00, nella splendida Sala “Pietro da Cortona” dei Musei Capitolini, ricordati come il primo museo al mondo, fondato da Papa Sisto IV nel 1471. Dopo la registrazione dei partecipanti, l’apertura dei lavori sarà affidata al Presidente SIEDAS, il prof. avv. Fabio Dell’Aversana, che successivamente lascerà la parola al Sottosegretario alla Giustizia on. Vittorio Ferraresi e ai rappresentanti degli Enti che hanno patrocinato l’iniziativa per un saluto istituzionale. Ci saranno poi le relazioni degli autorevoli ospiti che operano nel mondo del diritto delle arti e dello spettacolo: l’occasione sarà propizia anche per confrontarsi sull’attualissimo tema del diritto d’autore, oggetto di un dibattito non soltanto nazionale.

Nel corso della prima giornata, saranno consegnati i Premi alla Carriera SIEDAS, tributi resi a personalità che si sono particolarmente distinte nel campo del diritto, delle arti e dello spettacolo. Quest’anno sono stati deliberati tre riconoscimenti: per la sezione diritto sarà premiato l’avv. Giorgio Assumma, tra i massimi esperti di diritto d’autore che ha rivestito, altresì, la carica di Presidente SIAE dal 2005 al 2010; per la sezione arti la scelta è ricaduta sul maestro Luigi Ontani, artista poliedrico che nella sua lunga carriera ha saputo esprimersi nella pittura, nella scultura e nella fotografia; infine, ritirerà il Premio alla carriera per la sezione spettacolo il maestro Gigi Proietti, indiscusso protagonista del teatro, del cinema e della televisione dei nostri giorni, amato dal pubblico di ogni età.

Al termine dei lavori si esibirà il Coro della Polizia Municipale di Roma Capitale diretto dal maestro Massimiliano Sinceri.

La seconda sessione pubblica dell’Assemblea è programmata per il giorno 13 ottobre, dalle ore 9.00, nella bellissima “Sala della Fortuna”, sita all’interno del Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, di certo il museo più importante per quanto concerne gli studi sulla civiltà etrusca. Ancora una volta i saluti di apertura saranno affidati al Presidente SIEDAS, che modererà anche il dibattito. Gli eminenti relatori che si succederanno nel corso della mattinata, appartenenti al mondo della musica, dello spettacolo e dei beni culturali, porteranno la loro preziosa esperienza. Sarà presente per un saluto istituzionale anche il direttore Valentino Nizzo.

Dalle ore 18.00 di sabato 13 ottobre, il Circolo degli Ufficiali delle Forze Armate di Italia ospiterà le performance di Ilaria Barontini e Paola Lenzi, che si esibiranno in un concerto per flauto e pianoforte: si spazierà dalla chanson populaire, alla mélodie francese fino al canto popolare italiano. Seguirà poi il concerto di Cicci Santucci e Luca Ruggero Jacovella, con le proposte delle immortali colonne sonore di celeberrimi film come “La leggenda del pianista sull’oceano”, “La dolce vita” e “Colazione da Tiffany”. A seguire è prevista una cena di gala presso gli splendidi saloni di rappresentanza del Circolo diretto dal colonnello Attilio Cortone, che sarà presente ai concerti per un saluto istituzionale. La serata sarà condotta dalla dott.ssa Francesca Salvato, responsabile dell’ufficio stampa SIEDAS.

L’ultimo appuntamento romano dell’Assemblea Nazionale SIEDAS 2018 si svolgerà il 14 ottobre dalle ore 9.30, all’interno del suggestivo “Salone Bernini” della Residenza di Ripetta, e sarà esclusivamente dedicato ai Soci, chiamati a programmare le attività del nuovo anno sociale. In particolare, nel corso dell’ultima sessione i Soci avranno modo di confrontarsi sul lavoro svolto durante l’anno appena concluso e potranno discutere ed approvare i nuovi progetti per il 2019.

Condividi... 8 Google+ 0 Pinterest 0 Tumblr 0

Comments

comments