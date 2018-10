Dall’8 al 14 ottobre, a Sassari, torna la settimana delle Sezioni della UILDM, Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare, incentrata sul tema del Volontariato: “Dare mi dà” è lo slogan che ci accompagnerà per tutta la settimana per mostrare quanto sono tangibili e concreti i suoi effetti su chi ha la disabilità e sui volontari stessi.

«Il volontariato è una scuola che dà forma alla persona, che educa alla partecipazione civica e all’impegno per il bene comune – dichiara Marco Rasconi, presidente nazionale UILDM -. I nostri volontari sono persone con e senza disabilità e questo è il punto di forza della nostra associazione. Dare mi dà è quindi un messaggio che innesca un movimento circolare in cui tutti, indistintamente, offrono tempo, passione, competenze e ricevono altrettanto, se non di più.»

In questa occasione, la sezione di Sassari presenta le attività del suo volontariato, principalmente orientate alla cura della Casa vacanze per Disabili di Platamona e all’accoglienza in ambiente confortevole, privo di barriere architettoniche e totalmente accessibile per i suoi ospiti. La presenza dell’Area Balneare ad Accesso Facilitato del comune di Sassari permette di godere anche della spiaggia e del mare.

I volontari, negli ultimi anni, hanno dedicato molto lavoro per rendere sempre più accoglienti gli ambienti e per offrire maggiori possibilità di balneazione; questo è potuto succedere grazie alle donazioni dei cittadini, ai contributi di Enti Pubblici e Privati e della Direzione Nazionale UILDM.

«Siamo impegnati ora in altri progetti e collaborazioni per fare accedere alla struttura un numero sempre maggiore di persone e per offrire loro nuove possibilità di relax e di svago. Le nostre attività, rivolte a tutte le persone con disabilità, mirano al raggiungimento del diritto al tempo libero, allo svago e alla vita sociale al pari del diritto alla mobilità, allo studio e al lavoro, convinti come siamo che solo nel rispetto di tutti i diritti la persona con disabilità raggiungerà il diritto fondamentale che è quello alla vita indipendente.»

Per presentare la Casa, che si trova a Platamona nei pressi della Rotonda, le attività attuali e i progetti futuri, è previsto un incontro sabato 13 ottobre, alle ore 16.30.

Condividi... 7 Google+ 0 Pinterest 0 Tumblr 0

Comments

comments