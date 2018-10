Daniela Forma (Pd): «L’assessore della Sanità riferisca alla Sesta commissione sul Programma operativo di avvio dell’AREUS e recepisca le osservazioni».

La consigliera regionale del Partito democratico Daniela Forma interviene nuovamente nel merito dell’avvio dell’Azienda dell’emergenza e urgenza della Sardegna (AREUS) con sede a Nuoro e propone alla commissione Sanità di inserire all’ordine del giorno una risoluzione, che verrà discussa nelle prossime sedute, con la quale impegna l’assessore regionale della Sanità a riferire sulla deliberazione della Giunta regionale n. 47/21 del 25/09/2018 recante ad oggetto “Verifica di conformità degli atti di ricognizione e del primo programma operativo di avvio dell’Azienda regionale dell’emergenza e urgenza della Sardegna (AREUS)” e ad accogliere le osservazioni che sul merito verranno formulate dalla Commissione stessa.

«L’organizzazione e il buon funzionamento dell’AREUS – dichiara Daniela Forma – risulta essere un tema strategico e di interesse diffuso sulla quale il Consiglio regionale ha investito tantissimo e che quindi dovrebbe essere il frutto di una approfondita concertazione tra lo stesso e la Giunta regionale. Per questo motivo e indipendentemente dal fatto che sia previsto o meno dai disposti normativi, il Consiglio regionale deve poter dire la sua sul modello funzionale e sul Programma Operativo dell’AREUS, dato che quest’ultimo regolamenta il patrimonio, il personale e le specifiche funzionali dell’Azienda.»

«Il Consiglio regionale, per il tramite della commissione competente per materia, dovrebbe quindi poter dare il proprio contributo sull’avvio della nostra Azienda preposta all’emergenza e urgenza, istituita ai sensi dell’art. 4 della legge regionale n. 23 del 2014 –aggiunge Daniela Forma -. La Giunta regionale con deliberazione n. 47/21 dello scorso 25 settembre ha disposto la verifica di conformità degli atti di ricognizione e del primo programma di avvio dell’AREUS e questo provvedimento non può essere appannaggio del solo esecutivo regionale che ha il dovere di condividerlo con il Consiglio. Per tali ragioni – conclude Daniela Forma – ho presentato nella seduta odierna della Commissione Sanità la proposta di risoluzione con la quale chiedo all’assessore regionale che metta a disposizione il testo del programma, che valuti le nostre osservazioni e le accolga.»

Condividi... 4 Google+ 0 Pinterest 0 Tumblr 0

Comments

comments