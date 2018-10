Domenica 18 novembre, a Carbonia, si svolgeranno le elezioni dei Comitati di Quartiere. I seggi elettorali sono i seguenti:

1. Barbusi, ex Circoscrizione, via Santa Maria delle Grazie;

2. Bacu Abis, ex Circoscrizione, piazza del Minatore;

3. Cortoghiana, ex Circoscrizione, via Bresciano;

4. Is Gannaus, ex Circoscrizione, via Bramante;

5. Serbariu, ex Circoscrizione, via Lubiana;

6. Carbonia Nord, Centro Sociale, piazza 1° Maggio;

7. Carbonia Centro, ex Tribunale, via XVIII Dicembre;

8. Carbonia Sud, ex Tribunale, via XVIII Dicembre.

Sono elettori tutti i cittadini residenti nel quartiere iscritti nelle liste elettorali.

La votazione si svolgerà Domenica 18 Novembre dalle ore 8.00 alle ore 20.00.

L’elenco degli aventi diritto al voto verrà desunto dagli archivi elettorali, così come esistenti agli atti d’ufficio al momento dell’ultimo aggiornamento di legge.

È consentita l’espressione di una sola preferenza riportando nella scheda nome e cognome del candidato scelto, in caso di omonimia deve essere riportata anche la data di nascita del candidato.

Per chiunque abbia interesse a candidarsi come componente del Consiglio Direttivo dei Comitati di Quartiere, è imminente la pubblicazione del Bando pubblico per la presentazione delle candidature alla elezione dei direttivi dei Comitati di Quartiere in cui vengono indicate le modalità di presentazione delle stesse ed il relativo modulo.

Il modulo per la presentazione della candidatura potrà essere scaricato dal sito internet del comune di Carbonia o ritirato presso la portineria del Palazzo Comunale e nelle circoscrizioni di Cortoghiana e Bacu Abis.

L’elezione del Consiglio direttivo viene effettuata dal corpo elettorale sulla base di una unica lista per Comitato. La lista è formata dai candidati inseriti in ordine alfabetico. Lo scrutinio viene effettuato subito dopo la chiusura del seggio.

Vengono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti fino al raggiungimento del numero di componenti del Consiglio Direttivo (pari a 7 membri per ogni Comitato, compreso il Presidente). A parità di voti prevale l’anzianità.

È eletto Presidente il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi o, a parità di voti fra gli eletti, il più anziano di età. Il secondo in graduatoria è vice presidente. In caso di rinuncia espressa dell’avente diritto, subentrano nelle cariche i candidati che seguono in graduatoria.

L’elezione è ritenuta valida se partecipa alle elezioni almeno il 5% degli aventi diritto e se viene eletto un numero di candidati pari al numero dei componenti il direttivo.

In caso di mancato raggiungimento di tale numero minimo, si provvederà a rinnovare la procedura elettorale entro 90 giorni.

Quorum necessari per la validità delle elezioni:

1) BARBUSI: 60 votanti (1.196 elettori)

2) BACU ABIS: 89 votanti (1.784 elettori)

3) CORTOGHIANA: 132 votanti (2.639 elettori)

4) IS GANNAUS: 53 votanti (1.054 elettori)

5) SERBARIU: 121 votanti (2.423 elettori)

6) CARBONIA NORD: 300 votanti (5.997 elettori)

7) CARBONIA CENTRO: 293 votanti (5.854 elettori)

8) CARBONIA SUD: 346 votanti (6.923 elettori)

Gli elettori, per essere ammessi al voto, devono presentare un documento di identità.

Con successivo manifesto saranno pubblicati i nomi dei candidati al Consiglio Direttivo per ogni quartiere.

