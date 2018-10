Dopo il successo della prima edizione, Europe Direct Regione Sardegna organizza un nuovo laboratorio Officina Europea, ciclo di cinque lezioni dedicate alla Formazione e informazione su nozioni e tecniche base di europrogettazione. Gli incontri sono dedicati ad approfondimenti sulle competenze chiave relative ai finanziamenti europei (tipologia di fondi; ricerca delle informazioni; saper leggere un bando e il budget di progetto; formazione del partenariato, il quadro logico ecc…).

Le lezioni si terranno presso la Sala Eventi Secondo Piano della MEM – Mediateca del Mediterraneo, in via Mameli 164 a Cagliari, a partire dal 6 novembre ore 16.00.

Officina Europea è pensato in particolare per gli amministratori locali, ma anche per studenti universitari, insegnanti, funzionari pubblici imprenditori, disoccupati, liberi professionisti ecc. interessati ad acquisire competenze sui bandi a finanziamento diretto della Commissione Europea.

Chi parteciperà ad almeno 4 incontri su 5 otterrà l’attestato di frequenza. E’ possibile partecipare sia come singolo che come società/ente (in questo caso, avvisando preventivamente lo Europe Direct, sarà possibile far presenziare ad ogni lezione un fruitore diverso).

E’ ammessa la partecipazione fino ad un massimo di 40 iscritti. Sarà data priorità agli amministratori locali.

Di seguito il programma di Officina Europea.

Lezione 1 – 6 novembre h. 16.00 – 18.00 I finanziamenti europei 2014-2020. Strategia 2020 · Le caratteristiche delle due tipologie di finanziamento: diretta e indiretta. · I finanziamenti diretti: quali sono? · I finanziamenti indiretti: quali sono? Lezione 2 – 15 novembre h. 16.00 – 18.00 Gli strumenti dell’Officina. Parte I Reperire le informazioni: siti europei e nazionali e database utili · Il partenariato: struttura, ricerca partner e Accordo di Partenariato · Consigli utili per un buon progetto Lezione 3 – 20 novembre h. 16.00 18.00 Gli strumenti dell’Officina. Parte II Il Project Cycle Management (Gestione del ciclo progettuale) · Il Logical Framework Approach (Approccio del Quadro Logico) · Il Quadro Logico Lezione 4 – 27 novembre h. 16.00 – 18.00 Saper leggere un bando europeo. La struttura del bando: requisiti di ammissibilità, tempistiche, finanziamento ecc. · I documenti essenziali La lezione avrà un taglio pratico con la lettura in aula di un bando europeo. Lezione 5 – 4 dicembre h. 16.00 – 18.00 Il budget di progetto La struttura del budget · Tipologia dei costi · Il cofinanziamento La lezione avrà un taglio pratico con l’analisi in aula di un budget.

Condividi... 0 Google+ 0 Pinterest 0 Tumblr 0

Comments

comments