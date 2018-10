E’ in corso, in piazza Giacomo Matteotti, a Carbonia, la settima edizione della manifestazione “Io non rischio”, una campagna di comunicazione nazionale sulle buone pratiche di protezione civile. Fino alle ore 20.00, i volontari dell’associazione “Terra Mare” forniranno ai cittadini informazioni utili per prevenire i rischi di alluvione e di dissesto idrogeologico. La stessa iniziativa si è svolta ieri sulla Piazza Centrale IV Novembre di San Giovanni Suergiu.

«Grazie ad iniziative meritorie come “Io non rischio” è possibile diffondere la cultura della prevenzione e della sensibilizzazione sul rischio alluvioni. Un problema estremamente attuale, alla luce del recente disastro naturale che ha colpito la zona del Cagliaritano e della Sardegna Orientale e della calamità naturale che ha causato ingenti danni nel maggio scorso nella nostra città», ha detto il sindaco Paola Massidda.

