Elvira Usai (sindaco di San Giovanni Suergiu): «Apprendo e condivido la preoccupazione dei consiglieri di minoranza e li invito a perseguire con l’Amministrazione gli sforzi volti ad avere strade più sicure nel Nostro territorio».

«In merito alla nota stampa diffusa dal gruppo consiliare di minoranza di San Giovanni Suergiu, vorrei rendere noti alcuni risultati che questa amministrazione ha ottenuto, in merito al problema sicurezza strade del Sulcis.»

Lo scrive, in una nota, Elvira Usai, sindaco del comune di San Giovanni Suergiu.

«Apprendo e condivido la preoccupazione dei consiglieri e li invito a perseguire con l’Amministrazione gli sforzi volti ad avere strade più sicure nel Nostro territorio – aggiunge Elvira Usai –. In merito alla S.P. 75, grazie all’incessante confronto e concertazione con la Provincia, siamo riusciti a far stanziare € 50.000,00, per la messa in sicurezza della curva per Matzaccara, ultimamente teatro di gravissimi incidenti. Si sta lavorando, inoltre, di concerto con provincia, consorzio di bonifica e corpo forestale, alla messa in sicurezza di alcune fermate sulla SP 75, per l’autobus scolastico comunale che, ogni giorno, trasporta i bambini residenti nei medaus verso i plessi scolastici del Centro. Stesso discorso valga per la SP 77, per la quale ci sono disponibili 3 milioni di euro alla Regione Sardegna, e che auspichiamo possano essere subito appaltati dalla provincia del Sud Sardegna. Piccoli obiettivi che rappresentano il desiderio e l’interesse a non arrendersi di fronte a decenni di trascuratezza nella manutenzione della nostra rete viaria.»

«Non ci fermiamo a questo – conclude Elvira Usai -, e rivolgiamo un appello ai gruppi consiliari di San Giovanni Suergiu, affinché si possano fare azioni più incisive ed eclatanti per questo problema, di concerto con il Sindaco e la Sua maggioranza.»

