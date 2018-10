Enel: tutte le assunzioni in corso.

L’Enel, cioè l’Ente Nazionale per l’Energia Elettrica è stato istituito nel 1962 dal quarto governo Fanfani. L’azienda, una delle più grandi a livello nazionale, è la prima in Italia a fornire energia elettrica e la seconda in Europa, è presente in 5 continenti con 70 mila dipendenti in tutto il mondo e con 71 milioni di clienti. Da sempre attenta alle politiche ambientali all’innovazione e alla sostenibilità, nel 2008 l’azienda ha costituito Enel Green Power, società dedicata allo sviluppo e alla gestione della produzione elettrica da fonti rinnovabili quali solare, eolico, geotermico, etc., infatti, Enel si è piazzata tra le prime 20 aziende della classifica “Change the world” (cambiare il mondo) e unica italiana tra quelle che stanno migliorando la vita del pianeta. Per questo Enel è alla ricerca di persone determinate a lavorare duro per migliorare il mondo, ambiziose e che sappiano affrontare le sfide poste dai cambiamenti climatici. Altri requisiti che i candidati devono possedere per entrare a far parte del Gruppo sono…

L’articolo completo è consultabile nel sito: http://suntini.it/diariolavoro_enel_ott.html .

