Eugenio Lai (Art. 1 – Sdp): “Le parafarmacie sono parte integrante del sistema sanitario regionale”.

Lo ha affermato il consigliere regionale di Art. 1 – Sdp Eugenio Lai che, sul punto, ha ricordato una recente pronuncia dell’Autorità garante della concorrenza di contenuto identico all’ordine del giorno approvato a suo tempo dal Consiglio regionale della Sardegna.

Per questo ha aggiunto, “ritengo che non si possa assolutamente perdere altro tempo ed è necessario che l’assessore della Sanità intervenga presso l’Ats per garantire alle parafarmacie un trattamento paritario (sia pure limitatamente ad alcuni prodotti) in presenza di convenzioni o accordi territoriali col servizio sanitario regionale, sia per potenziare la rete distributiva che per rendere un servizio migliore al cittadino”.