Genti Noa attacca la Giunta Locci sugli interventi per il rifacimento del look del corso Vittorio Emanuele.

«Crediamo che in tutte le zone il decoro e l’igiene debbano essere sempre garantiti, a maggior ragione se si tratta del centro turistico e commerciale – aggiunge Genti Noa -. Abbiamo necessità di dare fascino e lustro al nostro paese e di sostenere, con azioni di abbellimento e di decoro, le attività commerciali che investono nel nostro territorio. Non possiamo continuare a far finta di nulla.»

«Oggi quello che rimane degli impegni presi con i cittadini il 26 luglio 2017 sono solo le parole perse nel vuoto – attacca Genti Noa -. Basta farsi una breve passeggiata per rendersi conto dello stato di abbandono del centro antiochense: i rami degli alberi entrano quasi dentro le case, creando una scura ombra, accompagnata da un’illuminazione insufficiente, che rende ancora più cupo il viale. Ancora più preoccupante l’igiene pubblica. E’, infatti, noto a tutti che l’abbandono del viale, sommato ad una disinfestazione inesistente, ha fatto proliferare diverse colonie di ratti, i quali scorrazzano da un albero all’altro, o da un cavo all’altro degli impianti elettrici esterni. Il pavimento appare perennemente lurido. In sostanza, una situazione davvero preoccupante.»

Nuova dura critica del gruppo consiliare di minoranza “Genti Noa” alla Giunta comunale di Sant’Antioco guidata dal sindaco Ignazio Locci, questa volta sugli interventi per il rifacimento del look del corso Vittorio Emanuele.

Live Translation

Contatore Visite 3785 Oggi:

Oggi: 4262 Ieri:

Ieri: 38156 La scorsa settimana:

La scorsa settimana: 31 Utenti attualmente in linea:

Categorie Categorie Seleziona una categoria Abbanoa (267) Accise (28) Acqua (153) Agricoltura (898) Agricoltura biologica (9) Alcoa (312) Alimentazione (41) Allevamento (65) Ambiente (778) Ammortizzatori sociali (113) Archeologia (122) Archeologia industriale (50) Arte (242) Arte contemporanea (58) Artigianato (330) Asl (4) Assicurazioni (1) Assistenza sociale (22) Associazionismo (193) Attività produttive (20) Attualità (1) Autonomie locali (7) Banche (91) Bandi (568) Bonifiche (71) Borse di studio (74) Botanica (1) Burocrazia (6) caccia (72) Capitale europea della Cultura (11) Carbosulcis (10) Chiesa (166) Cinema (322) Clima (4) Commercio (160) Comunicazione & Marketing (49) Concorsi (230) Consiglio regionale della Sardegna (888) Continuità territoriale (31) Cooperazione (72) Cooperazione internazionale (94) Credito (71) Credito d’imposta (12) Crisi (58) Cronaca (800) Cucina (35) Cultura (1.395) Fotografia (70) Libri (249) Mostre (79) Teatro (109) Danza (9) Decentramento (27) Difesa (9) Diritti civili (21) e-commerce (1) Economia (69) Edilizia (120) Edilizia pubblica (64) Edilizia scolastica (16) Editoria (46) Elezioni (536) Emigrazione (3) Energia (182) Energie rinnovabili (66) Enogastronomia (16) Enti locali (1.192) Escursionismo (74) Esercitazioni militari (8) Eurallumina (240) Eventi (858) Expo 2015 (266) Famiglia (4) Fauna sarda (30) Feste (569) Feste commemorative (70) Fiere (120) Finanza (1) Fiscalità di vantaggio (34) Fisco (11) Forestazione (86) Formazione professionale (205) Forze Armate (102) Gal Sulcis (27) Gemellaggio tra comunità (40) Giochi (5) Giornalismo (83) Giustizia (27) Governo (54) Guardia Costiera (76) Igea (71) Il Papa in Sardegna (6) Immigrazione (202) Impresa (157) Incendi (79) Industria (324) Informatica (21) Informazione (66) Insularità (10) Integrazione sociale (27) Istituzioni (2) Istruzione (202) Lavori pubblici (418) Lavoro (700) Leggi (68) Libertà (1) Lingua blu (50) Lingua sarda (56) Mare (152) Mercato immobiliare (1) Meridiana (1) Messaggio elettorale (2) Meteorologia (111) Microcredito (34) Miniere (87) Monumenti aperti (94) Movimento partite Iva (21) Movimento Sportivo Popolare (22) Musei (73) Musica (1.501) Natura (160) Natura e Salvaguardia Ambientale (42) Nautica (4) Nubifragio in Sardegna (87) Numismatica (2) Opere pubbliche (5) Pace (49) Parchi (34) Parco Geominerario (147) Pari opportunità (30) Parlamento europeo (130) Partiti politici (162) Patto di stabilità (31) Personaggi (1) Pesca (114) Piano Paesaggistico Regionale (12) Piano Sulcis (132) Pittura (62) Politica (593) Politiche attive per il lavoro (3) Politiche giovanili (22) Poste (72) Previdenza (29) Primavera Sulcitana (7) Promozione della Sardegna (97) Protezione Civile (122) Province (95) Provincia (18) Psicologia (7) PUBBLI-REDAZIONALE (2) Raccolta differenziata (87) Referendum (104) Regione (849) Religione (42) Ricerca scientifica (76) Ricerca tecnologica (84) Rifiuti (60) Riforme (84) Sa Die de sa Sardigna (6) Sanità (2.249) Scienza (30) Sciopero (43) Scuola (345) Selezione personale (2) Servitù militari (92) Servizi (338) Servizi sociali e assistenziali (111) Servizio civile (48) Shopping (52) Sicurezza del cittadino e del territorio (174) Sicurezza in mare (28) Sicurezza stradale (49) Sider Alloys (3) Sindacato (136) Sociale (653) Solidarietà (243) Spettacolo (358) Sport (2.162) Altri Sport (30) Calcio (166) Storia (270) Sviluppo (136) Sviluppo imprenditoria (21) Tares (7) Teatro-Musica-Danza (374) Terza età (1) Toponomastica (1) Tradizione (19) Traffico (27) Trasporti (784) Tributi locali (136) Turismo (647) Unesco (2) Unione europea (86) Università (241) Urbanistica (194) Vacanze (20) Viabilità (142) Vini (161) Viticoltura (41) Volontariato (111) Zona franca (61) Zone Franche Urbane (20)

Il Pan di Zucchero.