Gianluigi Rubiu (Fratelli d’Italia): «Il reparto di odontoiatria dell’ospedale Santa Barbara di Iglesias è a rischio chiusura».

«Il reparto di odontoiatria dell’ospedale Santa Barbara di Iglesias è a rischio chiusura. Nel poliambulatorio, che si ritaglia nel presidio sanitario, si segnala una situazione di degrado che riguarda non solo i locali ma anche la mancanza dei farmaci e materiali odontoiatrici per la cura dei pazienti.»

A lanciare l’allarme è il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Gianluigi Rubiu, che sulla questione ha presentato un’interrogazione urgente.

«La situazione all’ospedale Santa Barbara sta precipitando – rimarca Gianluigi Rubiu -. Potrebbe essere prossima la chiusura del reparto di odontoiatria, che da tempo palesa uno stato di degrado senza precedenti con il disinteresse della Assl di Carbonia. La soppressione dell’unità specialistica avrebbe effetti devastanti per il territorio e per la popolazione della città di Iglesias e dei comuni limitrofi.»

Gianluigi Rubiu rivela il quadro impietoso in cui versa il reparto: «Le criticità sono tanto all’esterno, con l’intonaco ormai cadente, quanto, e soprattutto nei locali. Sia strutturali che ambientali e, in qualche caso, anche igienico sanitari, con un deterioramento degli apparecchi utilizzati. Si segnalano inoltre le continue interruzioni del servizio, dovute all’avaria delle attrezzature elettromedicali utilizzate, seguite da infruttuosi interventi tecnici da parte del personale specializzato inviato dai servizi preposti. Sarebbe indispensabile considerare l’opportunità di un trasferimento del reparto odontoiatrico nei nuovi padiglioni del nosocomio – conclude Gianluigi Rubiu – dove sono già stati dislocati altri dipartimenti, vista la disponibilità degli stabili presenti».

