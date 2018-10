Giorgio Oppi sul passaggio di Gianluigi Rubiu a Fratelli d’Italia: «Ho saputo della conferenza stampa solo dai giornali e non dal collega Rubiu. Il Centro non ha esaurito la sua spinta politica».

«La notizia che l’on. Rubiu avesse avuto un fascinazione per Fratelli d’Italia circolava negli ambienti del Palazzo già da qualche tempo, Purtroppo, ho saputo della conferenza stampa solo dai giornali e non dal collega Rubiu. Questo mi spiace, ma pazienza. Auguro a Gigi Rubiu, che ringrazio per le belle parole sul nostro conto, ogni fortuna e mi complimento per il suo rinnovato entusiasmo politico.»

Sono queste le prime parole con le quali l’on. Giorgio Oggi, consigliere regionale e segretario regionale dell’UDC, commenta l’annuncio con il quale l’on. Gianluigi Rubiu, capogruppo dell’UDC in Consiglio regionale, ha ufficializzato il suo passaggio a Fratelli d’Italia.

«Ciò nondimeno mi preme fare alcune precisazioni, per amore di verità – aggiunge Giorgio Oppi -. Le trattative politiche per le elezioni comunali di Iglesias non sono state condotte da me, ma proprio dall’on. Rubiu, che era il nostro capo-delegazione. Alcuni autorevoli esponenti del centro-destra hanno riferito che sarebbe stata propria una rigidità dell’UDC ad aver portato alla rottura e, conseguentemente, all’approdo alla coalizione che ha eletto Mauro Usai. Nessun consigliere comunale dell’UDC ha accettato di candidarsi a Sindaco col centrodestra, né mi risulta che in alcuna dichiarazione ufficiale l’on. Rubiu abbia preso le distanze dalla attuale collocazione politica iglesiente, anche se è vero che i candidati consiglieri indicati da Rubiu non sono stati eletti.»

«Leggo che l’amico Rubiu ritiene che il Centro abbia esaurito la sua spinta politica: io la penso diversamente – rimarca Giorgio Oppi -. Peraltro, le recenti elezioni amministrative hanno mostrato che, dove l’UDC è attiva e organizzata, raccoglie consensi e vince. Anche in Consiglio regionale ci sono state diverse spinte, in questi anni, per creare un gruppo unico, con diversi consiglieri, che si rifacessero alla tradizione moderata e centrista. Noi abbiamo preferito tenere vivo il Gruppo UDC, il cui capogruppo è stato fin dall’inizio della legislatura Gigi Rubiu, sia per testimoniare il nostro simbolo, sia perché Rubiu potesse mantenere il suo ruolo.»

«Il Centro è un luogo politico complesso, al quale aderiscono molti cittadini e personalità di grande valore della vita pubblica italiana, anche se le contingenze le hanno portate in diversi partiti. Credo che sia il nostro compito testimoniare i valori della tradizione democratico cristiana con orgoglio e con coerenza – conclude Giorgio Oppi -. Io, perlomeno, non avendo mai cambiato partito o bandiera, continuerò a farlo nel gruppo UDC, che non si scioglie affatto.»

