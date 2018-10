Giovedì 18 ottobre verrà presentata alla stampa la 17ª Marcia sarda per la pace Gesturi-Laconi, in programma domenica 21 ottobre da Gesturi a Laconi.

Giovedì 18 ottobre, alle 10.00, presso la sede dell’A.N.P.I., in via Emilia 39, a Cagliari, verrà presentata alla stampa la 17ª Marcia sarda per la pace Gesturi-Laconi, in programma domenica 21 ottobre da Gesturi a Laconi. La Marcia è organizzata dalla Tavola Sarda della Pace, organizzazione di coordinamento delle associazioni, sindacati e movimenti che hanno a cuore i problemi della pace e del disarmo.

«In Europa e nel nostro Paese una parte importante della società, invece che aprirsi al diverso, assume un atteggiamento difensivo nei suoi confronti e tende a ghettizzarlo, frenando i processi di integrazione, accrescendo le disuguaglianze di opportunità e di ricchezze, riproponendo muri e barriere. Assistiamo alla compressione dei diritti umani fondamentali ed alla militarizzazione dei rapporti internazionali, nonostante le comuni e crescenti emergenze mondiali, come quella climatica o quella della fame, reclamino un approccio pacifico e solidale.

Nel clima attuale caratterizzato da episodi di xenofobia e violenza, di nuova corsa internazionale agli armamenti e di “terza guerra mondiale a pezzi”, è più che mai necessario far sentire la presenza della società civile e dei movimenti per la pace, per i diritti umani e per un modello di sviluppo equo ed ecologicamente sostenibile.»

