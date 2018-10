Giovedì 4 ottobre, alle ore 17.30, l’Amministrazione comunale di Carbonia incontrerà i cittadini sulla concessione in comodato d’uso di edifici di proprietà comunale.

Giovedì 4 ottobre, alle ore 17.30, l’Amministrazione comunale incontrerà la cittadinanza per illustrare i contenuti degli atti che hanno fatto seguito alla manifestazione d’interesse pubblicata nello scorso mese di giugno, in merito alla concessione in comodato d’uso di edifici di proprietà del comune di Carbonia ad associazioni senza scopo di lucro.

Gli amministratori locali interloquiranno con la cittadinanza, rispondendo a ogni eventuale richiesta di chiarimento in merito.

Si tratta di un’importante occasione di ascolto, dialogo e condivisione a cui tutti i soggetti, a vario titolo interessati, sono invitati a partecipare.

All’incontro pubblico saranno presenti il sindaco Paola Massidda, l’assessore del Patrimonio Valerio Piria ed i consiglieri comunali.

