I carabinieri del Nucleo investigativo di Cagliari hanno arrestato un 47enne per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione abusiva di munizioni.

Nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 19 ottobre, nel quartiere di Mulinu Becciu (via Brotzu), a Cagliari, militari del Nucleo investigativo hanno arrestato, per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione abusiva di munizioni, C.C., disoccupato pregiudicato cagliaritano classe 1971. L’uomo, nell’ambito di un apposito servizio di osservazione e a seguito di una perquisizione personale, è stato trovato in possesso di circa 16 grammi di eroina, strumenti per il confezionamento ed il taglio della sostanza e 4 cartucce calibro 9×21 e di una cartuccia calibro 7.65. Il tutto è stato sottoposto a sequestro.

L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato sottoposto a regime di detenzione domiciliare, in attesa del rito direttissimo, in corso questa mattina.

