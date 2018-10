I carabinieri di Cagliari San Bartolomeo hanno arrestato in flagranza di reato un 44enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Nel corso della serata di ieri, i carabinieri della stazione di Cagliari San Bartolomeo della compagnia di Cagliari, nel corso di uno specifico servizio volto al contrasto del traffico illecito di sostanze stupefacenti, hanno arrestato nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, un pregiudicato cagliaritano classe 1974. Il servizio si è svolto nel quartiere periferico di Sant’Elia, in via Schiavazzi. L’uomo arrestato era già stato attenzionato dai carabinieri a seguito di precedenti attività di pattuglia, ma intorno alla mezzanotte di ieri è stato bloccato inaspettatamente all’esterno di un’abitazione, mentre consegnava un involucro contenente oltre 10 grammi di cocaina purissima, ancora da “tagliare” con altre sostanze, alla compagna convivente che si trovava all’interno dell’abitazione, attraverso una finestra protetta appositamente da una grata che, pertanto, è stata contestualmente deferita in stato di libertà per concorso nell’attività di detenzione ai fini di spaccio. La donna, infatti, all’intervento dei carabinieri, si è rifiutata di aprire l’ingresso della propria abitazione e, verosimilmente gettando parte dello stupefacente all’interno del lavabo, ha cercato di temporeggiare. I carabinieri hanno fatto irruzione, trovando ulteriori 12 dosi di cocaina per un totale di quasi 5 grammi, all’interno della casa, ove sono stati reperiti anche un bilancino di precisione e forbici con tracce di altra tipologia di sostanza stupefacente. Quanto rinvenuto è stato sequestrato ed il pregiudicato arrestato ai domiciliari, in attesa del rito direttissimo.

