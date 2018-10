I carabinieri di Sestu hanno arrestato un 43enne di Quartu per il furto di uno smartphone.

Nella serata di ieri, a Sestu, presso quel centro commerciale Media World, i militari della locale stazione dei carabinieri hanno arrestato per furto aggravato F.P., 43enne di Quartu Sant’Elena.

I carabinieri hanno bloccato l’uomo, dipendente presso quel centro commerciale, mentre usciva dopo avere occultato in uno zaino uno smartphone dal valore di euro 400 circa, successivamente restituito all’avente diritto. L’uomo è stato tradotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida fissata per la mattinata odierna dall’Autorità giudiziaria.

