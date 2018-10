I volontari dell’Associazione Terra – Mare di Carbonia partecipano anche quest’anno alla Campagna “Io non rischio”.

Si avvicina il weekend dedicato alla campagna di comunicazione nazionale sui rischi naturali che interessano il nostro Paese. Nelle giornate di sabato 13 e domenica 14 ottobre, oltre 3.400 volontari e volontarie di protezione civile allestiranno punti informativi “Io non rischio” nelle principali piazze del territorio nazionale per sensibilizzare i propri concittadini sul rischio alluvione.

Il cuore dell’iniziativa, giunta all’ottava edizione e che si arricchirà di iniziative ed eventi legati alla conoscenza dei luoghi e dei rischi realmente presenti sul territorio, è il momento dell’incontro in piazza tra i volontari formati per diffondere la cultura della prevenzione del rischio e la cittadinanza.

Protagonisti della campagna sono proprio i volontari e le volontarie di protezione civile, appartenenti a 532 organizzazioni di volontariato, nonché a gruppi comunali ed associazioni locali di tutte le regioni d’Italia, che si trasformano quindi in uno strumento attivo di comunicazione delle buone pratiche di protezione civile. Fondamentale per questa campagna, è il ruolo attivo dei cittadini che devono scendere in piazza, fermarsi e confrontarsi con loro.

“Io non rischio”, campagna nata nel 2011 per sensibilizzare la popolazione sul rischio Alluvione, è promossa dal Dipartimento della Protezione Civile con Anpas-Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze, Ingv-Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e Reluis-Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica. L’inserimento del rischio maremoto e del rischio alluvione ha visto il coinvolgimento di Ispra.

Sul sito ufficiale della campagna, www.iononrischio.it , è possibile consultare i materiali informativi su cosa sapere e cosa fare prima, durante e dopo un terremoto, un maremoto o la Ricerca Ambientale, Ogs-Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale, AiPo-Agenzia Interregionale per il fiume Po, Arpa Emilia-Romagna, Autorità di Bacino del fiume Arno, CamiLab-Università della Calabria, Fondazione Cima e Irpi-Istituto di ricerca per la Protezione idro-geologica.

I volontari dell’Associazione Terra – Mare di Carbonia partecipano anche quest’anno alla Campagna “Io non rischio”. Per scoprire cosa ciascun cittadino può fare per ridurre il rischio alluvione, si può partecipare nelle seguenti piazze dalle ore 8.00 alle ore 20.00: sabato 13 ottobre sulla Piazza Centrale IV Novembre di San Giovanni Suergiu; domenica 14 ottobre, in piazza Giacomo Matteotti, a Carbonia.

