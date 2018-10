Ieri sera un portapizze di Selargius è stato aggredito con un pugno al volto e derubato dell’incasso di circa 500 euro, indagano i carabinieri di Selargius e Quartu alla ricerca dell’aggressore.

Nella tarda serata di ieri, a Selargius, i militari della locale stazione dei carabinieri sono intervenuti in via dei Gladioli, dove un portapizze, mentre si accingeva ad effettuare una consegna, era stato aggredito con un pugno al volto da un ignoto malfattore, che nella circostanza gli ha portato via l’incasso pari a circa euro 500 e si è poi allontanato a piedi. Le indagini sono in corso a cura della locale stazione e del Norm di Quartu. La vittima, in buone condizioni di salute, non si è fatta refertare da personale medico.

