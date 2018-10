Iglesias: 5 consiglieri di minoranza attaccano la maggioranza per l’accordo con il M5S sull’elezione dei vice presidenti delle commissioni.

Cinque consiglieri di minoranza (Valentina Pistis – Cas@ Iglesias, Roberto Frongia – Riformatori sardi, Luigi Biggio e Simone Saiu – Forza Italia ed Alberto Cacciarru – Iglesias in Comune) attaccano la maggioranza per l’accordo con il M5S sull’elezione dei vice presidenti delle commissioni.

«Durante i lavori delle commissioni consiliari, questo pomeriggio, si è consumato l’accordo tra Partito Democratico e Movimento Cinque Stelle – scrivono in una nota i cinque consiglieri di minoranza -. La maggioranza del sindaco Usai ha sostanzialmente allargato la sua compagine aggiungendo i tre consiglieri penta stellati, offrendo loro l’appoggio per l’elezione dei vice presidenti nelle commissioni consiliari. E, infatti, in commissione Urbanistica, un consigliere di maggioranza ha votato per la consigliera pentastellata che, grazie al voto ponderale, è stata eletta.»

Per i consiglieri comunali Pistis, Frongia, Biggio, Saiu e Cacciarru che hanno abbandonato l’aula in segno di protesta, non prendendo parte ai lavori delle commissioni, si tratta di «un’ingerenza inaccettabile da parte della maggioranza».

Il consigliere Luigi Biggio ha immediatamente depositato le dimissioni dalla vice presidenza della seconda commissione.

