Il comune di Carbonia ha pubblicato sul sito internet istituzionale la graduatoria provvisoria relativa al bando per i contributi rimborso spese viaggio agli studenti pendolari.

Il comune di Carbonia ha pubblicato sul sito internet istituzionale la graduatoria provvisoria relativa al “Bando pubblico per erogazione contributi rimborso spese viaggio agli studenti pendolari frequentanti le scuole superiori ed artistiche: anno scolastico 2017-2018”.



«Il rimborso spese viaggio rappresenta uno strumento essenziale per favorire il diritto allo studio dei tanti alunni della città e delle frazioni che ogni mattina sono costretti a prendere un mezzo pubblico per recarsi a scuola», ha detto il sindaco Paola Massidda.

«Si tratta di un’iniziativa a sostegno delle famiglie meno abbienti e, nel contempo, di un mezzo per contrastare il fenomeno della dispersione scolastica», ha precisato l’assessore della Pubblica istruzione, Valerio Piria.

Il termine ultimo per la presentazione di osservazioni e ricorsi avverso la graduatoria provvisoria scade improrogabilmente il 27 ottobre 2018.

Ulteriori informazioni possono essere richieste presso l’Ufficio Pubblica Istruzione di via XVIII Dicembre (tel. 0781 694470-448).

