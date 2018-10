Il comune di Carbonia si è aggiudicato un finanziamento regionale di 4,8 milioni di euro per il completamento della discarica di Sa Terredda.

Il comune di Carbonia ha ottenuto un finanziamento regionale da 4.800.000 euro per mettere in campo interventi che avranno ricadute positive sull’ambiente e sul ciclo dei rifiuti, attraverso il potenziamento e l’ottimizzazione degli impianti di compostaggio ed ingombranti di Sa Terredda. Nello specifico, 3.540.000 euro per la realizzazione del secondo lotto della copertura finale della discarica di Sa Terredda e 1.260.000 euro per migliorare l’impianto di compostaggio situato nella stessa località. I fondi verranno impiegati per la realizzazione del secondo lotto della copertura della discarica, i cui lavori faranno seguito a quelli del primo lotto – di importo pari a 2.500.000 euro – con gara in corso di indizione. Il capping (chiusura) della discarica consentirà di ridurre sensibilmente la quantità di percolato attualmente prodotto. “Siamo soddisfatti per aver ottenuto questo finanziamento, frutto dell’ottimo lavoro di squadra profuso dall’assessorato competente e dai relativi uffici. Le nuove risorse ci consentiranno di perfezionare il sistema di compostaggio dei rifiuti, rendendolo più efficiente e virtuoso”, ha detto il sindaco Paola Massidd a. Il nuovo finanziamento da 1.260.000 euro per l’impianto di compostaggio si aggiunge a quello ottenuto per la fornitura di macchine operatrici (700.000 mila euro oltre Iva) ed è finalizzato ad ottimizzare la sezione di ricezione e raffinazione. Questi nel dettaglio i principali lavori previsti: installazione di un gruppo elettrogeno; realizzazione di una nuova vasca da 50 metri cubi per la raccolta e gestione del percolato; realizzazione di un’area esterna, dotata di rampa e fossa, da adibire allo scarico di mezzi, evitando due ordini di fattori: l’interferenza con le aree di lavorazione e il possibile imbrattamento delle ruote dei mezzi; realizzazione di una piattaforma di stoccaggio esterno coperta, al fine di accogliere la frazione verde, il relativo trituratore, il compost finito e il sovvallo. Infine , come ha spiegato l’assessore all’Ambiente Gian Luca Lai, “si amplierà l’area adibita allo stoccaggio e trattamento finalizzato al recupero degli ingombranti generici, di cui l’impianto di Sa Terredda costituisce una piattaforma unica nel suo genere in Sardegna. Si realizzerà una tettoia esterna in aderenza al capannone e una nuova area coperta separata dall’attuale. L’intervento si concluderà con la fornitura di 6 casse scarrabili ed un nuovo autocarro, unitamente alla realizzazione di una nuova piazzola per il deposito temporaneo dei rifiuti. Le modifiche impiantistiche avranno un impatto positivo anche in termini di diminuzione delle emissioni odorigene riscontrate negli ultimi mesi” . “In tema di rifiuti, l’obiettivo dell’Amministrazione comunale – ha concluso Gian Luca Lai – è aumentare ulteriormente le percentuali di raccolta differenziata – che già oggi vedono miglioramenti complessivi di oltre il 10% rispetto al 2016 – sino a superare l’80 %”.

