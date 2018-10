Il gruppo Onorato ha deciso di rispondere alla crisi di Saremar, invitando tutti i marittimi dell’ex società regionale a inviare i loro curricula agli uffici del personale.

«Abbiamo una sola parola, e questa è “aiutare i marittimi italiani a trovare imbarco”». Così il gruppo Onorato ha deciso di rispondere alla crisi di Saremar, invitando tutti i marittimi dell’ex società di proprietà della Regione Sardegna, a inviare i loro curricula agli uffici del personale del gruppo Onorato e quindi a Moby, Tirrenia e Toremar. «Ogni singola posizione e qualifica professionale – afferma il gruppo Onorato – sarà valutata, presa in considerazione e messa in diretta relazione con la domanda di figure professionali da parte delle compagnie del gruppo sulle varie rotte da queste esercitate.»

«Crediamo sia un nostro dovere civico parlare con i fatti – sottolinea un portavoce del gruppo Onorato – ed intervenire in questi casi tentando non di innescare polemiche bensì di trovare soluzioni pratiche non certo facili in un momento così complesso, ma certo più percorribili anche a fronte di una disponibilità e flessibilità operativa dei lavoratori marittimi.»

