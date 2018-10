Jammin ha conquistato, a Uri, il titolo di miglior cane senza pedigree del 2018.

Il re dei cani senza pedigree è Jammin. È stato lui a conquistare il “Premio Argon – The Best” a “Meticcio Expo 2018”, esposizione cinofila amatoriale organizzata dal CSEN provinciale Olbia-Tempio, che si è svolto a Uri nei giorni scorsi.

La manifestazione, sostenuta dall’assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Autonoma della Sardegna e promossa dal Csen con il patrocinio gratuito del comune di Uri ed in collaborazione con l’Acsd Cultura e Sport, l’associazione Dna Randagio e l’Acsd Comunicanem, ha visto la partecipazione di 50 cani in lotta per contendersi crocchette e medaglie, ed è stata trasmessa in diretta streaming da Directa Sport Live Tv.

Tanti i premi assegnati dalla giuria nelle categorie junior e adulti valutando bellezza, simpatia e agilità dei migliori amici dell’uomo. I tre premi finali, i più ambiti, sono andati a Jammin, Balù e Molly. Jammin, ha 1 anno e 8 mesi, ha sole tre zampe, ed era condotto da Bianca Rollin, studentessa di Veterinaria a Sassari, che ha adottato l’animale proprio dopo che il cucciolone era stato portato in clinica, in cattive condizioni. Balù, eletto Mister Meticcio, è un cane sassarese di 1 anno, e ha conquistato tutti con la sua simpatia e la sua massa di pelo saltellante. Molly, cucciolo di 5 mesi, di Alghero, è stata nominata Miss Meticcio. A premiare i tre campioni di affetto e simpatia sono stati la sindaca di Uri, Lucia Cirroni, l’assessore Michele Fiori, ed il presidente regionale Csen Sardegna, e dirigente nazionale, Francesco Corgiolu.

Nel corso della manifestazione, i cani con i loro padroni hanno potuto partecipare a percorsi ludici educativi a “sei zampe”, tricks e dog dance, giochi di fiuto e attivazione mentale, attività informative e dimostrative sugli Interventi assistiti con gli animali, e sulla Paragility Dog, nonché ascoltare i consigli di personale qualificato su come gestire le problematiche della convivenza con il proprio animale.

