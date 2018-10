La Dinamo in campo al PalaSerradimigni, alle 20.30, contro gli ungheresi dello Szolnoki Olaj, per gara 2 di Fiba Europe Cup.

La Dinamo Banco di Sardegna in campo per il poker di vittorie consecutive (tra campionato e Coppa), questa sera, alle 20.30, al PalaSerradimigni di Sassari, contro la squadra ungherese dello Szolnoki Olaj, per gara 2 di Fiba Europe Cup.

Le partite vittoriose su Varese e Brindisi in campionato e quella di Leicester nel debutto in Fiba Europe Cup, hanno mostrato una Dinamo in crescita che non vuole fermarsi contro un avversario indubbiamente molto competitivo, reduce dalla conquista dell’ottavo titolo nazionale ungherese e della Coppa d’Ungheria.

