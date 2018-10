La Dinamo Sassari tessererà Luciano Parodi in vista dell’esordio casalingo in campionato di domenica contro Varese. Il 24enne playmaker italo-uruguayano non ha potuto debuttare a Reggio Emilia per l’arrivo tardivo della letter of clearance da Israele (ultima nazione dove era stato registrato) rispetto al termine delle 11.00 di venerdì 5 ottobre per il tesseramento in vista della prima giornata. L’atleta del 1994, ingaggiato per sopperire ai problemi muscolari di Jamie Smith, sarà disponibile anche per la FIBA Europe Cup se il Banco Sardegna supererà il barrage preliminare contro il Benfica Lisbona (si parte dal più 34 dell’andata, ritorno mercoledì in Portogallo).

(Fonte Spicchi d’Arancia)

