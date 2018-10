La Dinamo si impone su Varese (71 a 60, primo tempo 31 a 18), trascinata da un super Scott Bamforth.

La Dinamo Banco di Sardegna si impone sulla Pallacanestro Varese (71 a 60, primo tempo 31 a 18), trascinata da un super Scott Bamforth (24 punti, 3 su 4 da 2 punti, 5 su 9 da 3 punti, 3 su 4 ai tiri liberi, 5 falli subiti, 3 assist e 24 di valutazione), e conquista i primi due punti del nuovo campionato. Nel primo tempo i ragazzi di Vincenzo Esposito hanno lasciato ai lombardi solo 18 punti. Nel secondo tempo hanno respinto i tentativi di Varese di rientrare in partita, grazie anche a tre triple di Stefano Gentile. Buona prestazione per l’esordiente play uruguayano Luciano Parodi. Doppia doppia per Rashawn Thomas: per lui 10 punti e 15 rimbalzi, 6 falli subiti e 5 assist per un totale 24 di valutazione. Bene Achille Polonara che ha chiuso con 15 punti, 5 su 6 da due punti, 8 rimbalzi e 4 falli subiti. La Dinamo ha chiuso con 48 rimbalzi di squadra (32 difensivi, 16 offensivi), concedendone solo 30 a Varese.

Da domani la Dinamo preparerà il nuovo impegno europeo, in programma in Inghilterra per la sfida contro i Leichester Riders, valido per la 1° giornata di regular season di Fiba Europe Cup.

Dinamo Banco di Sardegna 71 – Pallacanestro Varese 60

Parziali: 16-8; 15-10; 21-27; 19-15.

Progressivi: 16-8; 31-18; 52-45; 71-60.

Dinamo Banco di Sardegna: Re, Bamforth 24, Petteway 2, Devecchi, Parodi 2, Magro 2, Pierre, Gentile 12, Thomas 10, Polonara 15, Diop, Cooley 4. All. Vincenzo Esposito.

Pallacanestro Varese: Archie 2, Avramovic 19, Gatto, Iannuzzi, Natali 3, Scrubb 7, Verri, Tambone, Cain 5, Ferrero 6, Moore 18, Bertone. All. Attilio Caja.

