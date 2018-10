La Giunta Pigliaru ha approvato due delibere per interventi di bonifica dell’ambiente per la difesa dai pericoli derivanti dall’amianto.

La Giunta regionale, su proposta dell’assessore della difesa dell’Ambiente Donatella Spano, ha approvato due delibere in materia di amianto. «La nostra attenzione rispetto a questa problematica è stata sempre molto alta – ha detto l’assessore dell’Ambiente – abbiamo approvato il Piano regionale amianto nel 2015 che ha censito gli edifici pubblici e degli impianti industriali mentre è in corso quello degli edifici privati, e messo in campo ingenti risorse. Gli stanziamenti, pari a 10 milioni sul bilancio regionale, si aggiungono ai 15 milioni del Patto dello sviluppo della Regione Sardegna.»

L’Esecutivo ha oggi approvato il Programma degli interventi inerenti il “Piano regionale di protezione, decontaminazione, smaltimento e bonifica dell’ambiente per la difesa dai pericoli derivanti dall’amianto”, per quanto riguarda l’annualità 2018. La somma complessiva di 3 milioni di euro è stata ripartita fra le province di Sassari, Nuoro, Città Metropolitana di Cagliari, Sud Sardegna ed Oristano, per la concessione di contributi ai privati per interventi di bonifica da amianto nei propri immobili. Le risorse potranno essere utilizzate esclusivamente per le attività di rimozione, l’incapsulamento, il trasporto e lo smaltimento in impianto autorizzato dell’amianto. La Giunta ha inoltre dato il via libera, sempre su proposta dell’assessore Spano, alla programmazione della spesa di 1milione e 767mila euro dal Patto per la Sardegna, Area Tematica Ambiente, per le attività di bonifica e rimozione dell’amianto da aree e strutture pubbliche in stato di abbandono in Sardegna, con particolare riguardo alle amministrazioni locali e loro consorzi, alle scuole, nonché alle aree naturali protette (parchi, siti Natura 2000) nelle quali sono state rinvenute rilevanti quantità di amianto, tra cui nel comune di Cagliari (bonifica e rimozione dell’amianto località via Po), nella provincia di Nuoro (bonifica e rimozione dell’amianto negli istituti: – I.P.A.S.R. “Lupareddu” nel comune di Siniscola; “I.P.S.A.” A. Volta di Nuoro in località Prato sardo; – I.T.A. B. Brau a Nuoro), nel comune di Oristano (completamento della bonifica e rimozione dell’amianto nel litorale di Torregrande e bonifica e rimozione dell’amianto nel vecchio deposito ex Risi), nel comune di Quartu Sant’Elena (bonifica tettoia capannone comunale e rimozione altri manufatti anche su scuole), nella provincia Sud Sardegna (bonifica e rimozione dell’amianto negli Istituti scolastici Cettolini di Villacidro e Dessì di Villaputzu), nel Parco dell’Asinara e nel Parco Naturale Regionale Molentargius – Saline.

Condividi... 4 Google+ 0 Pinterest 0 Tumblr 0

Comments

comments