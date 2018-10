La Tirrenia sarà gold sponsor della Dinamo per un altro anno. La squadra di Vincenzo Esposito, qualificata alla fase a gironi della Fiba Europe Cup, domenica ospiterà Varese in campionato.

Tirrenia e la Dinamo hanno rinnovato per un altro anno l’accordo grazie al quale la Compagnia del Gruppo Onorato Armatori sarà gold sponsor dei giganti biancoblu nel corso del campionato della massima serie italiana.

Un accordo fortemente voluto da entrambe, e che permette alle due società di proseguire nella strada intrapresa ormai cinque anni fa. Tirrenia è orgogliosa di correre al fianco della Dinamo, una delle più importanti realtà sportive presenti in Sardegna, esempio di forza, lealtà, correttezza, da sempre vicina ai valori più importanti che lo sport insegna, e che contribuisce a diffondere l’immagine della Sardegna a livello internazionale.

Il Gruppo Onorato conferma in questo modo la sua vicinanza alla città di Sassari e alla Sardegna, e a una grande squadra che da anni ormai dimostra come grazie al lavoro, alla professionalità e all’impegno si possono ottenere risultati importanti.

«Sostenere la Dinamo da cinque anni è per noi un onore e un privilegio – spiega Pietro Manunta, presidente di Tirrenia -. Questa società rappresenta tutti quei valori, umani e sportivi, ai quali il Gruppo Onorato tiene in modo particolare. Per noi è importante proseguire questo cammino che vede due eccellenze sarde, con testa e cuore in Sardegna, proseguire in quel processo di crescita che da anni ci accomuna e ci rende così vicini.»

«Siamo orgogliosi e onorati del rinnovo della partnership con Tirrenia – afferma il presidente della Dinamo, Stefano Sardara – Il fatto che questo sia il quinto anno assume una valenza che va ben oltre una semplice sponsorizzazione ma significa dare continuità e quindi concretezza a un progetto che cresce anno dopo anno, con la volontà di farlo insieme e nella consapevolezza del valore che riveste per la squadra, per le due società e per l’intero territorio.»

Dopo la vittoriosa trasferta di Lisbona, nel retour match del turno preliminare della Fiba Europe Cup (111 a 92), che l’ha qualificata alla fase ai gironi con gli ungheresi del Falco, del Szolnoki e gli inglesi del Leicester, la Dinamo prepara ora la prima partita interna stagionale in campionato, in programma domenica alle 12.00 al PalaSerradimigni contro la Pallacanestro Varese, fortemente motivata, per riscattare la sconfitta subita all’esordio sul campo della Grissin Bon, a Reggio Emilia.

