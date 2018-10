L’amministrazione comunale di Calasetta ha prorogato la validità dell’ecocalendario della raccolta differenziata.

Il documento, in uso dall’ottobre del 2017, presenta una calendarizzazione fino al settembre del 2018 ma dovrà essere considerato ancora valido fino alle nuove disposizioni dell’ente.

Nulla, quindi, cambia nella sostanza: «Tutto rimane invariato – commenta Roberto Lusci, consigliere delegato a Decoro e Ambiente del Comune – sia per quanto concerne i giorni di raccolta, che le tipologie di ripartizione dei rifiuti».

La proroga si è resa necessaria alla luce del sistema di nettezza urbana vigente a Calasetta: a partire dall’estate del 2017, in seguito al fallimento dell’impresa incaricata del servizio, la gestione è passata a una ditta (la Teknoservice) in via provvisoria.

Contestualmente il comune di Calasetta, in collaborazione con il comune di Sant’Antioco, ha attivato un nuovo bando per l’affidamento del servizio in via definitiva (le cui procedure sono attualmente alle ultime battute).

Fino a quel momento, tuttavia, nettezza urbana e raccolta differenziata continueranno a essere gestite provvisoriamente dalla Teknoservice: «Per questa ragione, dunque, l’ecocalendario è da considerarsi valido a tutti gli effetti: invitiamo i cittadini alla massima collaborazione», conclude Roberto Lusci.

In merito ai dati tecnici del calendario, i giorni di raccolta sono sei (dal lunedì al sabato), senza distinzioni tra zone, viste le dimensioni ridotte del territorio comunale, secondo lo schema seguente:

Lunedì: Umido/Ingombranti

Martedì: Secco

Mercoledì: Umido/Carta

Giovedì: Vetro/Metalli

Venerdì: Umido

Sabato: Plastica

