L’assessorato degli Enti locali ha prorogato sino alle ore 13.00 di lunedì 15 ottobre, l’avviso pubblico per la concessione dei contributi ai Comuni per la redazione dei PUC in adeguamento al PPR.

L’assessorato regionale degli Enti locali ha prorogato sino alle ore 13.00 di lunedì 15 ottobre, l’avviso pubblico per la concessione dei contributi ai Comuni per la redazione degli strumenti urbanistici comunali in adeguamento al Piano Paesaggistico Regionale (Programmazione delle risorse regionali per gli anni 2018/2019/2020).

