Le organizzazioni sindacali CSS, UGL, ISA, FIALS, CONFINTESA ed il Comitato spontaneo hanno incontrato la dirigenza AIAS sul pagamento delle competenze del personale.

Le organizzazioni sindacali firmatarie dell’accordo aziendale dello scorso 24 luglio, ed il Comitato spontaneo hanno incontrato la dirigenza AIAS sul pagamento delle competenze del personale.

«La dirigenza AIAS – si legge in una nota – ha informato le organizzazioni sindacali che l’Azienda Tutela Salute (ATS) non ha ancora provveduto al saldo delle fatture di maggio, giugno e luglio; che molti comuni non hanno ricevuto il versamento da parte della Regione delle quote loro spettanti per il trasporto disabili, Comunità Protette e le quote socio riabilitative; che l’impegno assunto dall’assessore nello scorso mese di luglio con le organizzazioni sindacali e i dipendenti a far sì che tutti i Comuni provvedessero a pagare all’AIAS le fatture per i servizi resi a favore dei propri cittadini utenti, non si è di fatto concretizzato; che sono assolutamente false e fuori luogo le notizie messe in giro ad arte di presunti pagamenti da parte dell’ATS/Regione/Comuni; di aver attivato la diffida/messa in mora nei confronti dell’assessorato regionale della Sanità e dell’ATS Sardegna per il mancato pagamento delle fatture da parte dell’ATS dei mesi di maggio giugno luglio per oltre 3 milioni e mezzo di euro e nei confronti dell’assessorato regionale della Sanità di oltre 5 milioni di euro per la parte di sua competenza (trasporto disabili, Comunità protette, quote socio riabilitative).»

«Le organizzazioni sindacali CSS, UGL, ISA, FIALS, CONFINTESA ed il Comitato spontaneo – aggiunge la nota -, subito dopo l’informativa da parte della dirigenza AIAS hanno deciso, a partire dalla prossima settimana, di mobilitarsi e di informare tutti i dipendenti AIAS A) del mancato rispetto degli accordi a suo tempo raggiunti con il DG dell’ATS e con l’assessore regionale della Sanità; B) del non rispetto della risoluzione n. 30 del 12 luglio 2018 approvata (12 voti favorevoli 1 contrario) dalla sesta commissione del Consiglio Regionale della Sanità Igiene e Assistenza Sociale riguardante A) il trasferimento all’AIAS dei pagamenti delle quote dovute e il pagamento delle eventuali provvisorie esecuzioni a seguito di decreti ingiuntivi; B) ad adoperarsi affinché “nelle more della corresponsione delle somme legittimamente dovute, i termini per la risoluzione del contratto siano sospesi.»

«Le organizzazioni sindacali – conclude la nota – nei prossimi giorni comunicheranno il calendario delle iniziative di mobilitazione e di informazione che si intraprenderanno a sostegno di tutti i dipendenti dell’AIAS e della vertenza.»

