Lettera aperta del comitato Bacu Abis all’assessore regionale dei Lavori pubblici e, per conoscenza, ad Abbanoa, Area e sindaco di Carbonia.

Il Comitato Bacu Abis per la ricostruzione delle palazzine di viale della Libertà, ha inviato una lettera aperta con richiesta di incontro, all’assessore regionale dei Lavori pubblici e, per conoscenza, ad Abbanoa, Area e sindaco di Carbonia, per sollecitare il rifacimento della rete delle acque nere e meteoriche di via Cogne e viale Delle Libertà, e la sottoscrizione della convenzione e della definizione delle attività di competenza.

Nella lettera si sottolinea di non comprendere la totale assenza di risposte da parte di Abbanoa per il rifacimento della rete fognaria di viale delle Libertà, nonostante Area abbia provveduto ad assumere l’impegno di spesa a favore di Abbanoa, per un importo di 467.000 euro.

Nella lettera si ricorda che “in 10 anni di attesa, molte persone non sono potute rientrare nelle loro abitazioni perché nel frattempo decedute, mentre continua l’assenza di dialogo da parte di Abbanoa verso le richieste di Area. Forse i responsabili precedenti e attuali di questo grave ritardo che quasi certamente vivono in comode case, non hanno valutato abbastanza il danno materiale ed economico che stanno causando mettendo a rischio anche l’incolumità delle persone che transitano in quella zona”.

Il presidente del Comitato, Giuseppe Meletti, conclude la richiesta di incontro, sottolineando che il Comitato si riserva “di monitorare l’attuazione dell’intervento e di rivalersi eventualmente su chi sta determinando i ritardi”.

