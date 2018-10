Lunedì 8 ottobre, a Carbonia, partirà il servizio di refezione scolastica comunale per l’anno scolastico 2018-2019. La consegna dei badge è stata quasi ultimata. Coloro che non hanno ancora ritirato la carta elettronica potranno recarsi presso l’Ufficio Pubblica Istruzione del comune di Carbonia, sito in via XVIII Dicembre, presso l’ex Tribunale.

La gestione del servizio mensa per le Scuole statali dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di 1° grado, è basata sul Buono pasto elettronico. Agli alunni, alle insegnanti e agli operatori scolastici, aventi diritto al servizio mensa, verrà fornita una carta elettronica da utilizzare per prenotare il pasto.

Il nuovo sistema consente di automatizzare, semplificare e velocizzare tutte le operazioni connesse alla gestione delle mense scolastiche e garantisce diversi vantaggi per i cittadini: un veloce sistema di prenotazione dei pasti nelle scuole; l’ordine dei pasti commisurato all’effettiva presenza degli utenti; la riduzione al minimo degli sprechi alimentari; un aumento della precisione nella fornitura delle diete personalizzate.

