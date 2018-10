Martedì 23 ottobre, alle 11.30, alla Vetreria di Pirri, verrà presentato il progetto SUL FILO – Una rete per piccoli equilibristi.

Creare un nuovo Polo per l’Infanzia – rivolto ai bambini di età compresa tra 0 e 6 anni e alle loro famiglie – che possa diventare punto di riferimento e sviluppo di una rete integrata di servizi per l’intera area vasta della Città Metropolitana di Cagliari. Queste le finalità del progetto SUL FILO – Una rete per piccoli equilibristi, selezionato dall’impresa sociale Con i Bambini (organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione Con il Sud) nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile e nato dall’incontro fra alcuni enti e organizzazioni qualificati e radicati nel territorio: Cemea Sardegna (Centri di esercitazione ai metodi dell’educazione attiva), Cada Die Teatro, la cooperativa La Carovana, l’associazione Donne e Mestieri di Santa Teresa (Pirri), una rete di scuole, gli Istituti Comprensivi Pirri 1 e Pirri 2 (Pirri – Cagliari), via Stoccolma (Cagliari), Mons. Saba (Elmas), istituzioni di ricerca, l’Università di Cagliari (Dipartimento di Pedagogia, Psicologia e Filosofia) e l’Istituto Tecnologie Didattiche del CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche) di Genova, l’associazione Sapie (Società per l’apprendimento e istruzione informati da evidenza) e il Comune di Cagliari.

SUL FILO – di durata triennale, fra le prime sperimentazioni nel settore in Italia, ha concorso al bando Prima Infanzia promosso da Con i Bambini, risultando in Sardegna uno dei due vincitori fra gli 80 progetti finanziati – verrà presentato nel corso di una conferenza stampa che si terrà martedì 23 ottobre, alle 11.30, alla Vetreria di Pirri.

Interverranno i rappresentanti di Cemea, Cada Die, Carovana e gli assessori della Cultura e delle Politiche sociali del comune di Cagliari, Paolo Frau e Roberto Marras. Parteciperanno all’incontro anche l’Università di Cagliari (Dipartimento di Pedagogia, Psicologia e Filosofia) e i dirigenti scolastici degli istituti coinvolti nel progetto.

