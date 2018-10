Mercoledì 10 ottobre, a Gonnesa, le squadre di Abbanoa collegheranno le nuove condotte realizzate lungo via Irma Bandiera con le reti di via della Repubblica e di piazza Maggio 1906.

Nell’ambito del programma di efficientamento delle reti idriche di Gonnesa, mercoledì 10 ottobre 2018 le squadre di Abbanoa collegheranno le nuove condotte realizzate lungo via Irma Bandiera con le reti di via della Repubblica e di piazza Maggio 1906. Con un investimento di circa 32mila euro, infatti, il Gestore ha proceduto alla sostituzione integrale delle vecchie tubature con oltre trent’anni d’attività: erano state realizzate in materiale plastico e ormai non erano più in grado di garantire un servizio efficiente.

Sono stati numerosi gli interventi delle squadre di Abbanoa per far fronte alle continue rotture. Per questo motivo il completo rifacimento della rete idrica nella strada è stato inserito nel piano delle manutenzioni straordinarie. Complessivamente sono stati sostituiti quasi 150 metri di condotte utilizzando il materiale che garantisce la migliore resistenza: la ghisa sferoidale. Il cantiere ha riguardato anche gli allacci alle utenze servite che sono stati ugualmente tutti rinnovati.

Mercoledì le squadre di Abbanoa effettueranno i collegamenti. Le operazioni inizieranno alle 8.00 e termineranno verso le 18.00: durante questa fascia oraria sarà necessario sospendere l’erogazione idrica nelle vie Irma Bandiera, della Repubblica, Verdi, Costituzione, vico I Matteotti e piazza Maggio 1906.

Le squadre di Abbanoa saranno mobilitate per riavviare il servizio nel più breve tempo possibile a lavori conclusi. Eventuali fenomeni di torbidità, dovuti allo svuotamento e successivo riempimento delle condotte, saranno contrastati con operazioni di spurgo e pulizia dei tratti di rete interessati. Qualsiasi anomalia può essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24.

